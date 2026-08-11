Более двух тысяч порноснимков нашли у мужчины, обвиняемого в убийстве ребенка

У обвиняемого в убийстве мальчика петербужца нашли детское порно Более двух тысяч порноснимков нашли у мужчины, обвиняемого в убийстве ребенка

Москва11 авг Вести.В Петербурге у Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка, на компьютере и мобильном телефоне были обнаружены более 2 тысяч порнографических фото- и видеоматериалов, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Второго следственного отдела ГСУ СК по Санкт-Петербургу Владимира Захаряна.

Был проведен комплекс компьютерно-технических судебных экспертиз, в ходе которых на указанных технических средствах было обнаружено более 2 тысяч фото- и видеоматериалов, содержащих изображения оголенных лиц, в том числе несовершеннолетних приводятся в сообщении слова Захаряна

Ранее сообщалось, что по версии следствия, 30 января Жилкин подобрал ребенка на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе. В машине он ударил мальчика кулаком по голове, и тот умер от полученных повреждений. Жилкин попытался скрыть следы преступления, бросив тело в водоем в Ломоносовском районе Ленинградской области. Мужчину задержали 2 февраля.