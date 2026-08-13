По делу об убийстве арестован сын экс-вице-губернатора Петербурга Сына экс-вице-губернатора Петербурга арестовали по делу об убийстве

Москва13 авг Вести.В Москве Кунцевский суд принял решение об аресте до 11 октября 2026 года сына бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Хотина Александра по делу об убийстве. Информацию со ссылкой на материалы суда передает ТАСС.

Кунцевский суд удовлетворил ходатайство СК об избрании Хотину меры пресечения в виде содержания под стражей. Хотин отправлен под арест на два месяца говорится в сообщении

По материалам следствия, 10 августа у Хотина, находящегося в своей квартире, возник конфликт с пострадавшим, в ходе которого фигурант несколько раз ударил его ножом. Пострадавший смог покинуть квартиру, но позже скончался.

По данным источника, Хотин употреблял наркотические средства, лежал в рехабе и лечился от наркозависимости. Также ранее он был судим за мошенничество.