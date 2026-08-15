Сына экс-адвоката и еще семь человек судят за аферы с квартирами и убийство

В Москве раскрыли схему хищения квартир - среди фигурантов сын адвоката Пашаева Сына экс-адвоката и еще семь человек судят за аферы с квартирами и убийство

Москва15 авг Вести.В Москве восемь человек обвиняются в убийстве и мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением квартир у москвичей. Среди фигурантов — предприниматели, руководители компаний, самозанятые, а также сын экс‑адвоката Эльмана Пашаева - Эльвин Пашаев. Ему вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Одно из дел "по факту безвестного отсутствия" жителя столицы было возбуждено 22 октября 2025 года, а другое "по факту завладения правом собственности на квартиру" - 30 января 2026 года следует из материалов дела

В октябре 2024 года в парке на северо‑западе Москвы нашли останки человека, завернутые в черный целлофановый мешок. Позже возбудили дела об убийстве и о мошенничестве с квартирой.

Ключевой эпизод связан с продажей квартиры убитого мужчины: деньги от сделки перевели на счет, а таксист Абдуллаев и его знакомая пытались их снять. Дело Эльвина Пашаева о мошенничестве возбуждено после ареста признавшего вину таксиста и его подруги,

Сейчас один из обвиняемых под домашним арестом, остальные — в СИЗО; суд продлил меру пресечения на несколько месяцев. Эльвин Пашаев свою вину не признает.