За убийство сожителя ножом и вилкой жительнице Якутии дали 7,3 года колонии

Ревнивая жительница Якутии убила сожителя ножом и вилкой За убийство сожителя ножом и вилкой жительнице Якутии дали 7,3 года колонии

Москва11 ноя Вести.Жительница Верхневилюйского района признана виновной в убийстве знакомого и причинении вреда его здоровью, сообщает Следком Якутии в MAX.

Следствие и суд установили, что находившаяся в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Чапаева села Верхневилюйск 39-летней осужденная из личной неприязни на почве ревности нанесла своему знакомому удар кухонной вилкой в руку. Мужчина получил колотую рану.

На следующий день в ходе совместного распития спиртных напитков с указанным мужчиной осужденная нанесла ему удары вилкой и ножом в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия говорится в публикации

На период следствия фигурантка содержалась под стражей. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.