Жительница Хабаровска отправится в колонию из-за убийства соседа в коммуналке Жительница Хабаровска убила соседа в коммуналке из-за его плохо пахнущей комнаты

Москва23 сен Вести.В Хабаровске местная жительниц признана виновной убийстве соседа по коммунальной квартире за неприятный запах из его комнаты, сообщается в MAX-канале судов края.

Установлено, что в феврале 2025 года подсудимая шла в свою комнату из кухни общежития с ножом в руках, увидела соседа, который выходил из комнаты и не закрыл дверь. Из его комнаты шел неприятный запах. Женщина попросила соседа закрыть дверь, но он отказался. Между ними произошел конфликт, подсудимая ударила ножом соседа в живот. От скончался на месте. После случившегося женщина не стала вызывать скорую помощь, а вымыла нож и легла спать.

Суд признал подсудимую виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Решение суда вступило в законную силу.