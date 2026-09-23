Москва23 сенВести.В Хабаровске местная жительниц признана виновной убийстве соседа по коммунальной квартире за неприятный запах из его комнаты, сообщается в MAX-канале судов края.
Установлено, что в феврале 2025 года подсудимая шла в свою комнату из кухни общежития с ножом в руках, увидела соседа, который выходил из комнаты и не закрыл дверь. Из его комнаты шел неприятный запах. Женщина попросила соседа закрыть дверь, но он отказался. Между ними произошел конфликт, подсудимая ударила ножом соседа в живот. От скончался на месте. После случившегося женщина не стала вызывать скорую помощь, а вымыла нож и легла спать.
Суд признал подсудимую виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении
Решение суда вступило в законную силу.