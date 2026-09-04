На Камчатке супруга возместит затраты на лечение покалеченному мужу Суд на Камчатке обязал жену возместить затраты на лечение покалеченному мужу

Москва4 сен Вести.Суд Петропавловска-Камчатского обязал супругу выплатить своему покалеченному мужу 161311 рублей, сообщается в MAX-канале инстанции города.

Суд установил, что 5 марта 2025 года нетрезвая супруга нанесла своему мужу ножевые ранения в области грудной клетки. Она признана виновной в причинении вреда здоровью. Потерпевшему была оказана медицинская помощь несколькими организациями на сумму 161311 рублей.

Суд обязал ответчика возместить расходы истца за оказанные медицинские услуги потерпевшему в размере 161311 рублей отмечается в сообщении

Решение вступило в законную силу.