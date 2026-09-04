Москва4 сенВести.Суд Петропавловска-Камчатского обязал супругу выплатить своему покалеченному мужу 161311 рублей, сообщается в MAX-канале инстанции города.
Суд установил, что 5 марта 2025 года нетрезвая супруга нанесла своему мужу ножевые ранения в области грудной клетки. Она признана виновной в причинении вреда здоровью. Потерпевшему была оказана медицинская помощь несколькими организациями на сумму 161311 рублей.
Суд обязал ответчика возместить расходы истца за оказанные медицинские услуги потерпевшему в размере 161311 рублейотмечается в сообщении
Решение вступило в законную силу.