Белгородский житель через суд получил компенсацию от ударившей его девушки Белгородский житель отсудил компенсацию у ударившей его на свадьбе девушки

Москва16 авг Вести.В Белгородской области мужчина, получивший на свадьбе удар от девушки, через суд добился компенсации. Об со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

В 2025 году истец был гостем на свадьбе, которую отмечали на базе отдыха. Нетрезвая участница празднования не поделила с мужчиной порцию еды и ударила его кулаком в лицо, а также хватала за руки. В результате мужчина получил синяк на челюсти и ссадины на руках.

На девушку составили административный протокол по статье КоАП о побоях и назначили штраф в 5 тысяч рублей. В суде она признала вину, объяснив свое поведение опьянением и эмоциональным состоянием сообщил источник

Позже мужчина подал иск о компенсации морального вреда. В нем говорилось, что ответчица испортила заявителю праздник и напала на него на глазах его супруги и других гостей. Виновница не принесла ему извинений.

В результате девушка признала вину. По решению суда с нее взыскано 7 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, 10 тысяч рублей расходов на представителя, а также 14 тысяч рублей юридических расходов.