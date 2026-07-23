Пострадавший при атаке в Белгороде новобрачный рассказал о налете БПЛА

Скрепили узы кровью: мужчина пострадал при атаке в Белгороде на выходе из ЗАГСа Пострадавший при атаке в Белгороде новобрачный рассказал о налете БПЛА

Москва23 июл Вести.Двое мужчин получили ранения в момент детонации вражеского беспилотника 23 июля в центре Белгорода. Один из них буквально за несколько минут до удара заключил брак – молодая семья как раз вышла из ЗАГСа. О том, как это было, новоиспеченный муж рассказал корреспонденту ИС "Вести".

По словам очевидца, в момент, когда в Белгороде была объявлена опасность атаки БПЛА, молодожены с друзьями и родственниками стояли у фонтана.

Объявили – посмотрели по каналам, что как-то далеко. Буквально, наверное, секунд 30-40 – хлопок. Моей жене залетает батарейка (от дрона – прим. ред.) под платье и начинает полыхать вспоминает мужчина

Он получил ранение в ногу, говорит, задело по касательной. А вот его брату повезло меньше: у него оказалась пробита стопа.

Беспилотная атака, безусловно, подпортила молодой семье праздник. Однако новобрачный полон оптимизма.

Наоборот… мы со своей женой скрепили наши узы кровью заявил он

В зоне поражения в тот момент оказалась и детская площадка в Белгороде. К счастью, на ней никого не было. На близлежащей парковке осколками посекло несколько автомобилей.