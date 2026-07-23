Москва23 июлВести.Два человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
ЧП произошло в центре города, осколочные ранения ног получили двое мужчин. Повреждены два автомобиля.
Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказалисьговорится в публикации оперштаба в MAX
Как уточняет Baza, БПЛА ударил по территории около здания ЗАГС, где в тот момент проходила свадебная церемония. Среди пострадавших оказался жених.