При ударе БПЛА по свадьбе в Белгороде ранены два человека Baza: дрон атаковал свадьбу в Белгороде, ранен жених

Москва23 июл Вести.Два человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

ЧП произошло в центре города, осколочные ранения ног получили двое мужчин. Повреждены два автомобиля.

Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались говорится в публикации оперштаба в MAX

Как уточняет Baza, БПЛА ударил по территории около здания ЗАГС, где в тот момент проходила свадебная церемония. Среди пострадавших оказался жених.