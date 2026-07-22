Москва22 июлВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал поселок Северный на территории Белгородского округа, сообщили в Оперштабе Белгородской области.
Удар пришел на коммерческий объект, пострадали два мирных жителя.
Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой – открытую рану плеча и акубаротравмуговорится в публикации штаба в MAX
Медики скорой помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу.
Кроме того, в результате удара повреждения получили три транспортных средства.