Москва22 июлВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал поселок Северный на территории Белгородского округа, сообщили в Оперштабе Белгородской области.

Удар пришел на коммерческий объект, пострадали два мирных жителя.

Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой – открытую рану плеча и акубаротравму

говорится в публикации штаба в MAX

Медики скорой помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу.

Кроме того, в результате удара повреждения получили три транспортных средства.