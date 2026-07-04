Москва4 июлВести.В селе Нечаево Корочанского округа из-за взрыва беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.
Мужчину со слепым осколочным ранением головы бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении
Также в результате атаки БПЛА повреждены газопровод, остекление, крыши пяти частных домов и двух надворных построек.
Перебита линия электропередачи – из-за этого жители нескольких сел временно остаются без электроснабжения.