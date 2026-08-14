Суд взыскал с жителя Приамурья 20 тыс. рублей за побои, нанесенные подростку Житель Приамурья выплатит 20 тыс. компенсации подростку, которому разбил губу

Москва14 авг Вести.Ромненский районный суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда 14-летнему подростку, которому обвиняемый разбил губу, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в январе 2026 года на улице Школьной села Поздеевка. Подсудимый нанес потерпевшему телесные повреждения.

Экспертиза выявила у подростка рану на слизистой оболочке рта. Повреждение могло появиться от удара кулаком, но вреда здоровью не нанесло. Тем не менее, потерпевший испытал физическую боль, а также моральные и нравственные страдания отметили в пресс-службе

В марте 2026 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело, однако в июле его прекратили за примирением сторон.

Прокурор Ромненского района подал в суд иск о компенсации морального вреда в интересах пострадавшего несовершеннолетнего, поскольку ребенок не может самостоятельно отстаивать свои права в суде написали в сообщении

Суд с доводами прокурора согласился, взыскав с обвиняемого 20 тыс. рублей в пользу законного представителя несовершеннолетнего в качестве компенсации морального вреда.