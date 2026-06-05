Москва5 июн Вести.Прокуратура Чунского района Иркутской области помогла подростку получить компенсацию. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.

Местная жительница обратилась в районную прокуратуру, сообщив о нарушении прав ее несовершеннолетнего сына. Выяснилось, что в июне 2025 года в ходе ссоры между 15-летним школьником и его одноклассником при встрече на улице 50 лет Октября р.п. Чунский оппонент ударил мальчика по голове, нанеся легкий вред здоровью.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, которое было одобрено.

В результате принятых прокуратурой мер несовершеннолетнему выплачена компенсация в размере 30 тыс. рублей говорится в сообщении

Ударивший пострадавшего школьник по итогам проверки органов системы профилактики поставлен на профилактический учет.