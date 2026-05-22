В Благовещенске мужчине во время ссоры разбили голову тротуарной плиткой Срок грозит жителю Приамурья за драку с использованием тротуарной плитки

Москва22 мая Вести.Перед судом предстанет 26-летний житель Благовещенска, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине тротуарной плиткой, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.

По версии следствия, в ноябре 2025 года нетрезвый обвиняемый у одного из городских баров поссорился с посетителями. Один из них оскорбил обвиняемого грубой нецензурной бранью, на что последний ударил кулаком. Мужчина стал убегать. Тогда обвиняемый кинул в него бетонную тротуарную плитку весом около 2,5 кг и попал в голову. Пострадавший упал без сознания на тротуар.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.