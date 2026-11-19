Жительница Хабаровского края получила 6,5 года колонии за покушение за убийство

За покушение на убийство жительницу Хабаровского края приговорили к колонии Жительница Хабаровского края получила 6,5 года колонии за покушение за убийство

Москва19 ноя Вести.Ванинский районный суд Хабаровского края вынес приговор в отношении виновной в покушении на убийство, ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии, сообщается в MAX-канале судов региона.

Установлено, что в мае подсудимая в гостях после ссоры, в ходе которой мужчина ударил ее по лицу, решила убить его. Будучи нетрезвой, нанесла обидчику один удар кухонным ножом в область шеи. Потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Взыскано 450 тысяч рублей за моральный вред говорится в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.