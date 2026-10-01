Москва1 октВести.Жительница села Нелькан Аяно-Майского района 52 лет предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двоюродного брата, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в середине мая. В квартиру к обвиняемой пришел двоюродный брат, с которым они организовали застолье.
Во время распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемая, вспомнив старые обиды, схватила топор и нанесла им брату несколько ударов в грудь. Осознав содеянное, она пришла к соседу и сообщила о случившемся. Мужчина вызвал правоохранительные органы и скорую медицинскую помощь, которая спасла жизнь пострадавшегонаписали в пресс-службе
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.