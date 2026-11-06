Суд увеличил срок в колонии за покушение на убийство жителю Хабаровского края

Жителю Хабаровского края суд изменили приговор и увеличили срок в колонии Суд увеличил срок в колонии за покушение на убийство жителю Хабаровского края

Москва6 ноя Вести.Хабаровский краевой суд пересмотрел приговор по делу о покушении на убийство, усилив наказание подсудимому, сообщается в MAX-канале судов региона.

Установлено, что в Амурске компания распивала спиртные напитки. Во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт из-за ревности к сожительнице. Словесная перепалка закончилась двумя ножевыми ранениями. Фигурант утверждал, что не намеревался убивать, но суд первой инстанции сделал другой вывод. Мужчину признали виновным в покушении на убийство и назначили ему 6 лет исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция изменила приговор, увеличив его до 6 лет 4 месяцев колонии строгого режима говорится в сообщении

Приговор суда вступил в законную силу.