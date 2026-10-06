Москва6 окт Вести.Прокуратура Красноярского края добилась усиления наказания мужчине, убившему бывшую жену и тяжело ранившему ее нового супруга, сообщает пресс-служба ведомства.

53-летний житель села Озерное Енисейского округа несколько лет назад пережил развод — жена от него ушла. Смириться он так и не смог. А когда узнал, что она снова вышла замуж, взял охотничий карабин, выпил для храбрости и поехал к дому, где жила бывшая супруга с новым мужем говорится в сообщении

Стрелок убил бывшую жену и ранил мужчину, затем вернулся домой и выстрелил себе в шею из того же карабина, но врачи спасли ему жизнь.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в покушении на убийство двух лиц и убийстве, назначив 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Однако при вынесении приговора не учитывалось то, что преступление совершено с использованием оружия — а это, по закону, прямо влияет на строгость наказания.

Прокурор и выживший потерпевший, которому пришлось несколько операций, включая ампутацию левой руки, обжаловали приговор, посчитав его слишком мягким. Красноярский краевой суд с доводами согласился, и наказание было усилено до 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев. Компенсация морального вреда увеличена до 5 млн рублей.