Москва30 сен Вести.К восьми годам колонии строгого режима приговорил суд в Омске 71-летнего мужчину за убийство супруги, которая, по его мнению, во время застолья неправильно нарезала сало, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Суд установил, что в мае этого года во время совместного распития спиртных напитков мужчина нанес своей 68-летней супруге не менее шести ударов ножом в шею.

По словам убийцы, он был недоволен тем, как женщина нарезала сало говорится в сообщении

В прокуратуре отметили, что супруги прожили в браке около 50 лет. Свою вину в совершении преступления фигурант признал полностью.