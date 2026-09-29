В Раменском мужчину приговорили к 13 годам за убийство 83-летней матери топором

Мужчину, убившего 83-летнюю мать топором, осудили в Раменском В Раменском мужчину приговорили к 13 годам за убийство 83-летней матери топором

Москва29 сен Вести.Жителя Раменского приговорили к 13 годам заключения за убийство 83-летней матери. об этом сообщает управление СК России по Московской области в MAX.

По данным суда, 11 июня 2026 года мужчина, находясь в доме СНТ "Чайка" и будучи нетрезвым, вступил в конфликт с пожилой матерью во время обсуждения вопроса раздела имущества. В пылу ссоры он ударил женщину топором по шее. Она скончалась на месте от полученных травм.

Судом фигурант признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима пишет СК

В основу обвинения и приговора легли собранные доказательства и заключения экспертиз.