На 13 лет колонии осужден житель Симферополя, убивший из ревности свою жену

Ударил отверткой и задушил: ревнивца из Симферополя осудили за убийство жены На 13 лет колонии осужден житель Симферополя, убивший из ревности свою жену

Москва11 сен Вести.К 13 годам колонии приговорен житель Симферополя, убивший из ревности супругу и сокрывший ее тело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Крым и городу Севастополю.

В октябре 2025 года правоохранителям от жителя Симферополя поступило заявление о безвестном исчезновении 41-летней супруги. Были организованы масштабные поисковые мероприятия, отрабатывались возможные причины ухода женщины и различные версии исчезновения, в том числе совершение в отношении пропавшей преступления. В результате удалось доказать, что сам заявитель причастен к безвестному исчезновению своей жены.

Утром 4 октября 2025 года, находясь в автомобиле на ул. Коллективных садов, мужчина из ревности несколько раз ударил отверткой супругу по голове, а после задушил, от чего потерпевшая скончалась.

Чтобы скрыть следы совершенного убийства, злоумышленник вывез тело в район Трудовского сельского поселения, где сбросил его в камыши проточного канала. Там тело погибшей … было обнаружено в результате поисковых мероприятий 26 ноября говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате 45-летнего мужчину признали виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.