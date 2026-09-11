Москва11 сенВести.К 13 годам колонии приговорен житель Симферополя, убивший из ревности супругу и сокрывший ее тело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Крым и городу Севастополю.
В октябре 2025 года правоохранителям от жителя Симферополя поступило заявление о безвестном исчезновении 41-летней супруги. Были организованы масштабные поисковые мероприятия, отрабатывались возможные причины ухода женщины и различные версии исчезновения, в том числе совершение в отношении пропавшей преступления. В результате удалось доказать, что сам заявитель причастен к безвестному исчезновению своей жены.
Утром 4 октября 2025 года, находясь в автомобиле на ул. Коллективных садов, мужчина из ревности несколько раз ударил отверткой супругу по голове, а после задушил, от чего потерпевшая скончалась.
Чтобы скрыть следы совершенного убийства, злоумышленник вывез тело в район Трудовского сельского поселения, где сбросил его в камыши проточного канала. Там тело погибшей … было обнаружено в результате поисковых мероприятий 26 ноябряговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате 45-летнего мужчину признали виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.