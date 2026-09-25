Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за жестокое убийство матери

В Ростовской области осужден мужчина, забивший мать строительным инструментом Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за жестокое убийство матери

Москва25 сен Вести.В Ростовской области вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве матери с особой жестокостью. Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчину отправили в колонию на 15 лет.

Житель Ростовской области приговорен к длительному лишению свободы за убийство престарелой матери с особой жестокостью… Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2025 года фигурант, будучи пьяным, насмерть забил мать кулаками и строительным инструментом. Мотивом послужило его нежелание ухаживать за ней в силу ее возраста и состояния здоровья.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.