В Приморье осудили отца и сыновей, зарубивших топором соседей

Отца и двух сыновей, зарубивших топором соседей, осудили в Приморье В Приморье осудили отца и сыновей, зарубивших топором соседей

Москва20 авг Вести.Приморский краевой суд огласил приговор отцу и двум сыновьям, которые из личной неприязни убили соседей. Их приговорили к длительным срокам заключения, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Преступление было совершено в декабре 2016 года.

В результате нанесения потерпевшим множественных ударов кулаками и ударов топором по голове совместными действиями Гордеева С.А., Гордеева Р.А. и Гордеева А.В. потерпевшим были причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть сказано в публикации пресс-службы в MAX

В дальнейшем тела жертв сожгли в их же автомашине.

По данным региональной прокуратуры, мотивом преступления послужил спор о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим.

Подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 18,5 лет. Приговор в законную еще не вступил.