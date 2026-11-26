В Приамурье к колонии приговорили ранившего из ружья людей во время конфликта

Житель Приамурья обвиняется в ранении из охотничьего ружья мужчин во время ссоры В Приамурье к колонии приговорили ранившего из ружья людей во время конфликта

Москва26 ноя Вести.Мазановский районный суд рассмотрел уголовное дело покушавшегося на убийство местного жителя и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

В июне 2026 года мужчина отдыхал в компании знакомых и родственников на протоке реки Селемджа в Мазановском округе. Во время конфликта он побил двух женщин. С вступившемся за дам мужчиной у подсудимого завязалась драка. Последний вернулся домой в село, взял охотничье ружье и ИЖ-18-Е, чтобы отомстить обидчику. Он выструлил. Один мужчин получил царапину и синяк на плече, второй был серьезно ранен в грудь. На место прибыли полицейские. В суде подсудимый признал вину частично. Он сказал, что хотел напугать обидчика. Во второго мужчину он попал случайно.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на 1 год говорится в сообщении

Суд обязал стрелявшего выплатить компенсацию морального вреда в общем счете 580 тысяч рублей и уничтожить охотничье ружье.