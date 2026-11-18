Москва18 нояВести.Житель Якутии обвиняется в покушении на убийство двух знакомых, с которыми он выпивал, уголовное дело передано в суд, сообщается в MAX-канале прокуратуры республики.
Установлено, что в ночь с 3 на 4 июля 2026 года нетрезвый 58-летний мужчина в селе Болугур Амгинского района во время ссоры нанес два удара ножом в грудь знакомому. Далее продолжил конфликтовать с другим мужчиной, который пытался убежать. Обвиняемый догнал его и выстрелил в него из ружья марки "ИЖ-43", причинив ранение ноги с раздроблением костей.
В результате полученных травм потерпевшему была проведена ампутация конечности. Уголовное дело направлено в судговорится в сообщении
Обвиняемый содержится под стражей.