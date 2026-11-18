За покушение на убийство знакомых житель Якутии заключен под стражу

Житель Якутии предстанет перед судом за покушение на убийство своих знакомых За покушение на убийство знакомых житель Якутии заключен под стражу

Москва18 ноя Вести.Житель Якутии обвиняется в покушении на убийство двух знакомых, с которыми он выпивал, уголовное дело передано в суд, сообщается в MAX-канале прокуратуры республики.

Установлено, что в ночь с 3 на 4 июля 2026 года нетрезвый 58-летний мужчина в селе Болугур Амгинского района во время ссоры нанес два удара ножом в грудь знакомому. Далее продолжил конфликтовать с другим мужчиной, который пытался убежать. Обвиняемый догнал его и выстрелил в него из ружья марки "ИЖ-43", причинив ранение ноги с раздроблением костей.

В результате полученных травм потерпевшему была проведена ампутация конечности. Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Обвиняемый содержится под стражей.