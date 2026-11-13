Житель Югры зарезал брата и рассказал, что тот сам наткнулся на нож

Суд рассмотрит дело о братоубийстве в Югре Житель Югры зарезал брата и рассказал, что тот сам наткнулся на нож

Москва13 ноя Вести.Следком завершил расследование обстоятельств убийства в городе Советский, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Преступление было совершено в сентябре текущего года. Как выяснили следователи, во время употребления спиртного братья поругались и 58-летний мужчина ударил родственника ножом в живот. Пострадавшего не удалось спасти, он умер в больнице.

Первоначально фигурант сообщил экстренным службам, что брат якобы самостоятельно причинил себе ножевое ранение говорится в заявлении ведомства в MAX

В ходе расследования показания удалось опровергнуть, установив обстоятельства ссоры и собрав необходимые доказательства. Теперь дело будет рассмотрено в суде.