Москва13 нояВести.Следком завершил расследование обстоятельств убийства в городе Советский, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Преступление было совершено в сентябре текущего года. Как выяснили следователи, во время употребления спиртного братья поругались и 58-летний мужчина ударил родственника ножом в живот. Пострадавшего не удалось спасти, он умер в больнице.
Первоначально фигурант сообщил экстренным службам, что брат якобы самостоятельно причинил себе ножевое ранениеговорится в заявлении ведомства в MAX
В ходе расследования показания удалось опровергнуть, установив обстоятельства ссоры и собрав необходимые доказательства. Теперь дело будет рассмотрено в суде.