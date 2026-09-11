В Югре мужчина арестован по обвинению в убийстве

Жителя Югры арестовали по обвинению в убийстве приятеля В Югре мужчина арестован по обвинению в убийстве

Москва11 сен Вести.Лангепасский городской суд принял решение заключить под стражу 43-летнего жителя Локосово. Мужчина обвиняется в убийстве, сообщает канал судов региона в MAX.

По материалам следствия, 8 сентября в ходе ссоры на дачном участке во время застолья злоумышленник ударил ножом в грудь 41-летнего знакомого. Мужчина скончался от острой кровопотери в результате травмы сердца.

Органом следствия фигуранту дела предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Санкция особо тяжкого преступления предусматривает лишение свободы до 15 лет говорится в сообщении

По решению суда обвиняемый заключен под стражу до 8 ноября.