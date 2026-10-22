Москва22 октВести.В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, он обвиняется в убийстве знакомого, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, 17 октября 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Ключи со своим 18-летним знакомым поссорились. Подозреваемый нанес молодому человеку один удар ножом в область грудной клетки. Потерпевшего доставили в больницу, там он скончался.
Обвиняемый заключен под стражуговорится в сообщении
Проводится расследование. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также условиям воспитания и контроля за подростком.