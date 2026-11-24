В Салавате подросток убил молотком мужчину во время ссоры в кафе

Подростка обвинили в убийстве мужчины во время ссоры в кафе в Салавате В Салавате подросток убил молотком мужчину во время ссоры в кафе

Москва24 ноя Вести.Обвинение в убийстве предъявлено 15-летнему жителю Салавата, сообщили в СУ СК России по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, преступление было совершено ранним утром 15 ноября в кафе на бульваре Космонавтов.

Подросток на почве личной неприязни нанес 32-летнему мужчине удары молотком по голове и туловищу, после чего скрылся говорится в публикации Следкома в MAX

Сбежавшего юношу и его приятеля, который был с ним вместе в кафе во время ссоры, на следующий день задержали сотрудники полиции. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где он скончался через неделю.

В СК отметили, что ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу, однако суд отправил подростка под домашний арест. Расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В региональном МВД уточнили, что молоток был у юноши с собой – он хранил инструмент в сумке.