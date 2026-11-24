Москва24 нояВести.Обвинение в убийстве предъявлено 15-летнему жителю Салавата, сообщили в СУ СК России по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, преступление было совершено ранним утром 15 ноября в кафе на бульваре Космонавтов.
Подросток на почве личной неприязни нанес 32-летнему мужчине удары молотком по голове и туловищу, после чего скрылсяговорится в публикации Следкома в MAX
Сбежавшего юношу и его приятеля, который был с ним вместе в кафе во время ссоры, на следующий день задержали сотрудники полиции. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где он скончался через неделю.
В СК отметили, что ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу, однако суд отправил подростка под домашний арест. Расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В региональном МВД уточнили, что молоток был у юноши с собой – он хранил инструмент в сумке.