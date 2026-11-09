Москва9 нояВести.Пятнадцатилетний житель Элисты обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его ровесника, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Калмыкия в мессенджере МАХ.
Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России по Республике Калмыкия задержан 15-летний житель города Элисты. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, по ходатайству следствия он заключен судом под стражунаписали в ведомстве
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняются причины и условия, способствовавшие гибели подростка, допрашиваются очевидцы, а также устанавливаются другие причастные к противоправным действиям в отношении потерпевшего.