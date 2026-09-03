СК возбудил дело после смерти подростка от отравления во дворе дома в Ельце

Подросток умер от отравления неизвестным веществом во дворе дома в Ельце СК возбудил дело после смерти подростка от отравления во дворе дома в Ельце

Москва3 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели несовершеннолетнего в Ельце, сообщили в СУ СК России по Липецкой области.

Трагедия произошла накануне, 2 сентября, во дворе жилого дома.

По версии следствия, 2 сентября 2026 года в городе Ельце во дворе одного из жилых домов в результате отравления неустановленным веществом скончался несовершеннолетний говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе, направленных на установление точной причины смерти 13-летнего подростка.

Также следователи устанавливают круг общения несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания.

Допрашиваются очевидцы и иные лица, устанавливается круг общения несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания.