Москва3 сенВести.Уголовное дело возбуждено после гибели несовершеннолетнего в Ельце, сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
Трагедия произошла накануне, 2 сентября, во дворе жилого дома.
По версии следствия, 2 сентября 2026 года в городе Ельце во дворе одного из жилых домов в результате отравления неустановленным веществом скончался несовершеннолетнийговорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе, направленных на установление точной причины смерти 13-летнего подростка.
Также следователи устанавливают круг общения несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания.
Допрашиваются очевидцы и иные лица, устанавливается круг общения несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания.