Москва3 сен Вести.В Ельце Липецкой области 13-летний мальчик погиб у подъезда многоэтажки. Об этом прокуратура региона пишет в MAX.

Прокуратура Липецкой области взяла на контроль ход доследственной проверки по факту гибели 13-летнего подростка в Ельце. По предварительным данным, мальчик скончался на улице у подъезда одного из многоквартирных домов вечером 2 сентября 2026 года