Дело возбуждено после гибели подростка при взрыве баллона с газом в Ленобласти

Москва1 июн Вести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в результате взрыва газового баллона в гараже. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… На место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела, следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и эксперта говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 31 мая, в воскресенье, на улице Грибной в деревне Борисова Грива Всеволожского района. После взрыва в гараже начался пожар. Отец погибшего подростка получил травмы.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.