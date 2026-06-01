Москва1 июнВести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в результате взрыва газового баллона в гараже. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… На место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела, следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и экспертаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла 31 мая, в воскресенье, на улице Грибной в деревне Борисова Грива Всеволожского района. После взрыва в гараже начался пожар. Отец погибшего подростка получил травмы.
Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.