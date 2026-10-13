В Нальчике возбудили дело об убийстве подростка в общежитии

В Нальчике сверстник зарезал подростка в общежитии В Нальчике возбудили дело об убийстве подростка в общежитии

Москва13 окт Вести.В Нальчике в общежитии убили подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии в Telegram.

Отмечается, что фигурантом дела стал несовершеннолетний 2009 года рождения. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, инцидент произошел в комнате общежития на 1-м Промышленном проезде в Нальчике. 12 октября. Подросток во время ссоры со сверстником ударил его ножом в грудь, и тот скончался.

12 октября 2026 года несовершеннолетний, находясь в комнате общежития, расположенного на улице 1-й Промышленный проезд в городе Нальчике, в ходе конфликта со своим сверстником нанес ему удар ножом в область груди, от которого последний скончался говорится в публикации

Подозреваемого уже задержали. Выясняются все обстоятельства случившегося.