В отношении ранее судимого жителя Хабаровска возбуждено дело об убийстве СК: ранее судимый житель Хабаровска вновь подозревается в убийстве

Москва18 ноя Вести.В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 55-летнего местного жителя, он подозревается в убийстве, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Хабаровского края и ЕАО.

Следствие установило, что в ночь на 13 ноября 2026 года обвиняемый отмечал день рождения в своей комнате со знакомым. Во время ссоры фигурант нанес ножом несколько ударов в грудь обидчику. Потерпевший выбежал из комнаты и скончался в коридоре. Подозреваемый продолжил выпивать, потом уснул.

Суд заключил его под стражу. Ранее мужчина отбывал наказание за аналогичное преступление говорится в сообщении

Проводится следствие.