В Петербурге мужчина ударил знакомого ножом в шею после ссоры у лифта

Москва1 ноя Вести.В Санкт-Петербурге 46-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого - тот погиб от удара ножом в шею у лифта. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу на платформе MAX.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ. По данным следствия, инцидент произошел в жилом доме на Ивинской улице ночью 31 октября. Нетрезвый мужчина находился в лифтовом холле, когда между ним и его знакомым неожиданно вспыхнула ссора. Фигурант ударил собеседника ножом в шею. От полученных травм тот скончался на месте.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лифтовом холле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Ивинской, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим знакомым нанес ему не менее одного удара ножом в шеи. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия говорится в публикации

Подозреваемого задержали и заключили под стражу по ходатайству следователя. Сейчас проводится осмотр места, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.