Подозреваемого в убийстве мужчины в Ленобласти взяли под горячим следам Предполагаемого убийцу мужчины в Ленобласти задержали возле аэропорта Пулково

Москва25 окт Вести.Правоохранители задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в расправе над мужчиной в поселке Федоровское. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону, предполагаемого убийцу "взяли" в районе аэропорта Пулково.

Тело жертвы с множественными ножевыми ранениями было найдено утром 24 октября, в субботу, в квартире дома на улице Центральной.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Тосненского района установили местонахождение подозреваемого. В тот же день около 13.00 полицейские по горячим следам задержали 36-летнего мужчину возле аэропорта Пулково говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один схватил нож и несколько раз ударил другого. Отмечается, что мотивом послужила ревность.