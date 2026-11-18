В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве знакомого 20 лет назад

В Ленобласти задержали мужчину, задушившего приятеля электропроводом в 2006 году В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве знакомого 20 лет назад

Москва18 ноя Вести.В Ленинградской области задержали уроженца Воркуты, подозреваемого в расправе над своим знакомым 20 лет назад. Как считает следствие, мужчина задушил приятеля электрическим проводом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Преступление произошло 19 сентября 2006 года. Тело 32-летнего погибшего с удавкой на шее нашли после тушения пожара в квартире жилого дома. СК возбудил уголовное дело, однако найти убийцу по горячим следам тогда не удалось.

16 ноября в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка в деревне Александровская Лодейнопольского района Ленобласти был задержан 61-летний уроженец Воркуты. Злоумышленник изобличен в том, что… в результате внезапно возникшего конфликта избил своего знакомого, после чего задушил его шнуром от бытового электроприбора и скрылся говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.