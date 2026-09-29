Москва29 сенВести.В Новосибирской области арестовали 42-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
По данным следствия, вечером 25 сентября обвиняемый пришел в гости к своему приятелю в городе Татарске. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора.
В ходе конфликта фигурант по делу, взяв нож, умышленно нанес хозяину удар в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте происшествияотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.