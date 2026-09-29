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В Новосибирской области мужчина зарезал приятеля во время застолья

В Новосибирской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого В Новосибирской области мужчина зарезал приятеля во время застолья

Москва29 сен Вести.В Новосибирской области арестовали 42-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, вечером 25 сентября обвиняемый пришел в гости к своему приятелю в городе Татарске. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора.

В ходе конфликта фигурант по делу, взяв нож, умышленно нанес хозяину удар в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.