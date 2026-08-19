Москва19 авг Вести.Житель Новосибирска 42 лет осужден на 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима за убийство отчима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в марте 2026 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта в доме 29 по улице Гоголя нанес один удар ножом в грудь своему отчиму, причинив ему ранение грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте