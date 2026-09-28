В Лесосибирске завершили расследование убийства 22-летней давности Завершено расследование убийства мужчины в Лесосибирске 22 года назад

Москва28 сен Вести.В Лесосибирске завершили расследование дела об убийстве, совершенном 22 года назад. Об этом сообщает в MAX управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 4 марта 2004 года в мастерской на улице 40 лет Октября. Вскоре установили подозреваемого, но поймать его не удалось – он уехал из России.

В 2026 году подозреваемый вернулся, его задержали и отправили в Лесосибирск для проведения следственных действий. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в марте 2004 года распивал спиртные напитки со знакомым в помещении мастерской. Собутыльники поссорились и начали друг друга оскорблять, в результате фигурант нанес приятелю удары по голове и различным частям тела и ткнул ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

Уточняется, что фигурант заключен под стражу.