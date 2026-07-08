В Красноярском крае нашли подозреваемого по делу об убийстве 25-летней давности

В Красноярском крае установили возможного убийцу мужчины в 2001 году В Красноярском крае нашли подозреваемого по делу об убийстве 25-летней давности

Москва8 июл Вести.Сотрудники Следственного комитета возобновили расследование уголовного дела об убийстве в Красноярском крае в 2001 году и нашли подозреваемого. Об этом сообщается на сайте ГУ СК России по региону и Республике Хакасия.

Тело убитого нашли 27 июня 2001 года в реке Тасей, недалеко от поселка Первомайск Мотыгинского района. Было возбуждено уголовное дело, но установить личность преступника так и не удалось.

В 2026 году криминалисты и оперативные сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю внимательно изучили материалы дела, проанализировали различные версии и узнали важную информацию: между потерпевшим и несколькими местными жителями произошел конфликт из-за девушки.

Под подозрение попал 47-летний мужчина. После психофизиологического исследования с использованием полиграфа сотрудники правоохранительных органов убедились, что подозреваемый причастен к преступлению.

Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в содеянном и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего в ходе проверки показаний на месте говорится в публикации

Выяснилось, что 21 июня 2001 года пятеро мужчин совместно распивали алкогольные напитки в помещении диспетчерской, где один из них работал сторожем. В какой-то момент возник конфликт, он перерос в драку. Сторож попытался убежать, а четверо приятелей догнали его и избили ногами. От полученных травм мужчина скончался, а его убийцы привязали к телу груз, вывезли его на лодке на середину реки и сбросили в воду.