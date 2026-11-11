Шум в соседской квартире стал причиной убийства в Ленобласти Житель Ленобласти зарезал соседа из-за шума в квартире

Москва11 ноя Вести.Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства в Волхове, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информации об инциденте в парадной дома на улице Льва Толстого поступила правоохранителям накануне вечером.

По прибытии на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции в парадной был обнаружен труп 38-летнего жителя вышеуказанного дома с ножевым ранением живота говорится в заявлении ведомства в MAX

По подозрению в совершении этого преступления был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний сосед убитого.

Предварительно установлено, что будущему фигуранту расследования не понравился шум в соседней квартире. Мужчина пошел разбираться с нарушителями тишины и в процессе выяснения отношений нанес потерпевшему удар ножом в живот, который оказался смертельным.