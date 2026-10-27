В Петербурге ревнивец зарезал соперника в квартире на Гражданском проспекте В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина убил соперника ножом на почве ревности

Москва27 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали 45-летнего жителя поселка Мга - его подозревают в убийстве соперника из ревности. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

Поздно вечером 26 октября в полицию позвонил очевидец и рассказал о ножевом ранении в квартире дома №51 на Гражданском проспекте. Прибывший наряд ППС задержал мужчину, находившегося в гостях. Во время ссоры на почве ревности он несколько раз ударил ножом в живот 41-летнего соперника – тот скончался от травм.

Задержан находящийся в гостях 45-летний житель поселка Мга Кировского района Ленобласти, который в результате возникшего конфликта на почве ревности нанес несколько ударов ножом в живот своему 41-летнему сопернику. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался говорится в публикации

Задержанного доставили в отдел полиции и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.