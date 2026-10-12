Обвиняемого в убийстве знакомого ножом арестовали в Новой Москве

В Новой Москве арестовали обвиняемого в убийстве знакомого ножом Обвиняемого в убийстве знакомого ножом арестовали в Новой Москве

Москва12 окт Вести.Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого с помощью ножа, арестовали в Новой Москве. Об этом столичное управление СК России сообщает в MAX.

По данным следствия, вечером 9 октября фигурант, находившийся в квартире дома на улице Бачуринской, из-за личных неприязненных отношений ударил знакомого ножом. Тот скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сегодня по ходатайству следствия Щербинским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Расследование уголовного дела продолжается. Уточняется. что обвиняемый – мужчина 1964 года рождения.