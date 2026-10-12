Москва12 октВести.Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого с помощью ножа, арестовали в Новой Москве. Об этом столичное управление СК России сообщает в MAX.
По данным следствия, вечером 9 октября фигурант, находившийся в квартире дома на улице Бачуринской, из-за личных неприязненных отношений ударил знакомого ножом. Тот скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Сегодня по ходатайству следствия Щербинским районным судом г. Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
Расследование уголовного дела продолжается. Уточняется. что обвиняемый – мужчина 1964 года рождения.