В Москве предъявлено обвинение напавшему с ножом на девушку

Смертельно ранившему москвичку мужчине предъявлено обвинение В Москве предъявлено обвинение напавшему с ножом на девушку

Москва16 ноя Вести.Следственный отдел по Таганскому району СУ по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве продолжает расследование уголовного дела по статье о покушении на убийство. Подозреваемому предъявлено обвинение, сообщает в MAX столичное ведомство.

По материалам следствия, 10 ноября 2026 года фигурант возле жилого дома на Волгоградском проспекте из-за личных неприязненных отношений нанес как минимум один удар ножом в область шеи своей знакомой.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, где позже скончалась. Следствие будет рассматривать дело по статье об убийстве.