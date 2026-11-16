Дело о халатности возбудили после жестокого убийства девушки в Петербурге

После убийства девушки в Петербурге возбудили новое дело Дело о халатности возбудили после жестокого убийства девушки в Петербурге

Москва16 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено новое уголовное дело после жестокого убийства девушки у входа в кризисный центр. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Резонансное преступление произошло 12 ноября на улице Вавиловых. Мужчина несколько раз ударил 27-летнюю бывшую сожительницу ножом и сбежал. От полученных ранений она скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд отправил фигуранта под стражу.

В сюжете на федеральном телеканале при обсуждении обстоятельств трагедии отмечалось бездействие правоохранительных органов на предшествующие убийству многократные заявления потерпевшей об угрозах в ее адрес со стороны обвиняемого. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) сказано в сообщении

Отмечается, что также организована служебная проверка.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, а также предварительных результатах служебной проверки.