Москва16 нояВести.В Санкт-Петербурге возбуждено новое уголовное дело после жестокого убийства девушки у входа в кризисный центр. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.
Резонансное преступление произошло 12 ноября на улице Вавиловых. Мужчина несколько раз ударил 27-летнюю бывшую сожительницу ножом и сбежал. От полученных ранений она скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд отправил фигуранта под стражу.
В сюжете на федеральном телеканале при обсуждении обстоятельств трагедии отмечалось бездействие правоохранительных органов на предшествующие убийству многократные заявления потерпевшей об угрозах в ее адрес со стороны обвиняемого. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)сказано в сообщении
Отмечается, что также организована служебная проверка.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, а также предварительных результатах служебной проверки.