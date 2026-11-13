Москва13 ноя Вести.Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о заключении под стражу Якуба Сулейманова, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Следствие также заявило ходатайство о передаче общего малолетнего ребенка Сулейманова и убитой на попечение городским органам опеки и попечительства, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в мессенджере MAX.

Стороной обвинения заявлено ходатайство о передаче несовершеннолетнего ребенка… на попечение органам опеки и попечительства г. Санкт Петербурга, поскольку после смерти матери ребенок остался без попечения родителей, а иные родственники как со стороны М., так и со стороны Сулейманова на территории г. Санкт Петербурга отсутствуют говорится в публикации

Сулейманов против этого возражал, заявляя, что ребенок может находиться на попечении его матери.

По данным следствия, Сулейманов 12 ноября на улице Вавиловых в Санкт‑Петербурге догнал свою бывшую сожительницу и не менее восьми раз ударил ее ножом с большой физической силой в область шеи и туловища. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, она в тот же день скончалась.

По данным ряда местных СМИ, погибшей было 27 лет, у нее остался 5-летний сын.