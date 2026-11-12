Бывший сожитель зарезал девушку у входа в кризисный центр в Петербурге

Baza: девушку в Петербурге зарезал бывший сожитель Бывший сожитель зарезал девушку у входа в кризисный центр в Петербурге

Москва12 ноя Вести.Мужчина, который напал с ножом на девушку в Санкт-Петербурге, оказался ее бывшим сожителем, сообщает Baza.

Он зарезал бывшую возлюбленную у входа в кризисный центр помощи женщинам в Петербурге.

25-летняя девушка пришла туда, чтобы попросить поддержки, но бывший сожитель подкараулил ее у двери и набросился с ножом пишет паблик

По его данным, мужчина регулярно избивал девушку. В сентябре она решила порвать с ним и стала скрываться. Но бывший оказался настойчивым: он заявил в полицию о ее исчезновении, а сам продолжал поиски.

Дождавшись девушку у центра, мужчина не менее восьми раз ударил ее ножом, а затем перерезал горло. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

После нападения мужчина сбежал с места преступления, но потом сам позвонил по телефону 112 и признался в содеянном. Через несколько минут его задержали. Решается вопрос о мере пресечения.

СК возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.