В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девушки у общежития

В Петербурге мужчина напал с ножом на знакомую у общежития, она скончалась В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девушки у общежития

Москва12 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве девушки с особой жестокостью. Подозреваемый - мужчина. Его уже задержали. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу на платформе MAX.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) говорится в публикации

Отмечается, что трагедия произошла у входа в общежитие на улице Вавиловых днем в четверг, 12 ноября. По предварительным данным, фигурант несколько раз ударил ножом знакомую девушку и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу, но, несмотря на помощь врачей, она умерла.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия. Решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи назначили экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.